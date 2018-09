Sequestrati 5,7 chili hashish,3 arresti

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - Stavano portando a Genova un rifornimento di quasi 5 chili di hashish recuperato poche ore prima sulla piazza di Torino: la polizia li ha attesi in autostrada e li ha arrestati al casello di Sestri Ponente. In manette sono finite tre persone, una coppia, lei genovese di 32 anni e lui cittadino marocchino di 37 anni e un altro genovese di 44 anni, tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'appostamento è stato organizzato dopo un'indagine condotta dal Commissariato di Prè che ha posto sotto osservazione i tre che erano soliti incontrarsi nei vicoli della città. Oltre a 4,8 chili di sostanza stupefacente erano in possesso di 950 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito alla polizia di rinvenire un bilancino di precisione, altri 900 grammi di hashish e altri 175 euro sempre in piccole banconote.