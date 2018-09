Sequestrati 400 mila pacchetti 'bionde'

La Guardia di Finanza di Genova ha intercettato e sequestrato, presso il bacino di Prà-Voltri, 400 mila pacchetti di sigarette con il marchio Marlboro falsificato.

I tabacchi erano nascosti dentro un container proveniente dal Vietnam occultati da un carico di copertura costituito da oggetti da giardinaggio. Il peso complessivo delle sigarette illegali ammonta ad 8 tonnellate, per un valore sul mercato al dettaglio pari a circa 2 milioni di euro. Le sigarette, confezionate con packaging in lingua francese e araba, sarebbero state immesse nei canali di illecita distribuzione della banlieue di Marsiglia, destinazione ultima della spedizione. Il sequestro ha consentito di impedire l'introduzione sul mercato di sigarette potenzialmente pericolose per la salute, tenuto conto che spesso tali generi in contrabbando sono realizzati nell'assoluta inosservanza delle regole inerenti il divieto di utilizzo di sostanze nocive.