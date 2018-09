Crollo Ponte: Uil Liguria, avvilente balletto polemico

(ANSA) - AOSTA, 10 SET - "A un mese dalla tragedia del crollo di ponte Morandi, che ha prodotto 43 vittime e oltre 600 persone sfollate, la Uil Liguria trova avvilente e irrispettoso per i cittadini genovesi e liguri che alcuni soggetti continuino ad alimentare polemiche dannose che produrranno di fatto ulteriori ritardi agli interventi di ricostruzione". Lo scrive in una nota Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.

"È inconcepibile che dopo quasi trenta giorni dalla tragedia - aggiunge - non ci sia ancora una bozza di decreto per gestire la ricostruzione. Invece di polemizzare su quale commissario dovrà gestirla, sarebbe opportuno e necessario che si lavorasse sugli strumenti e sulle risorse da mettere a disposizione dei genovesi in questi giorni difficili e complicati". Secondo Ghini "i cittadini, i lavoratori e le aziende liguri si aspettano, soprattutto in questo momento di emergenza, un fronte politico compatto e non calcolatore, la popolazione attende misure concrete per affrontare il disastro che si è prodotto con il crollo del ponte, invece assistiamo al solito rimpallo di responsabilità che destabilizza ancor di più la vita di tutte le persone coinvolte da questa enorme tragedia". (ANSA).