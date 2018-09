Amichevole, Spezia-Sampdoria 2-1

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 SET - Lo Spezia batte la Sampdoria 2-1 nell'ottava edizione del 'Trofeo Mattia e Ilaria', dedicata a due tifosi spezzini prematuramente scomparsi e, quest'anno, anche alle 43 vittime della tragedia di ponte Morandi, cui sarà devoluto l'intero incasso del botteghino e dell'asta sulle maglie utilizzate dai calciatori. Le reti tutte nel primo tempo.

La Sampdoria passa in vantaggio al 16' con Barreto che sfrutta l'assist di Caprari e a tu per tu con Lamanna non sbaglia. Il pari dei padroni di casa arriva al minuto 34: Okereke sfrutta la pregevole verticalizzazione di Bartolomei e al limite d'area lascia partire un bolide che non lascia scampo a Rafael. Il gol che decide l'amichevole arriva in chiusura di frazione: Peeters tocca la palla con braccio in area di rigore, sul dischetto va Galabinov che spiazza Rafael.