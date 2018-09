Coop e aziende locali,alleanza da 43 mln

(ANSA) - GENOVA, 7 SET - Grande distribuzione e produttori locali siglano una nuova alleanza. Centoventi produttori locali della Liguria o delle zone limitrofe racconteranno le proprie storie, nei punti vendita della Coop Liguria, nell'ambito dell'iniziativa "Prodotto in Liguria" per la promozione e la valorizzazione di circa 1.300 prodotti che per due settimane, dal 10 a 23 settembre, saranno venduti con uno sconto del 20%.

Nel solo 2017 gli acquisti effettuati da Coop Consorzio Nord Ovest per conto di Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop hanno pesato sull'economia regionale per 43 milioni. Senza contare gli acquisti effettuati in Liguria da Coop Italia, che hanno portato per 12 fornitori liguri di prodotti a marchio Coop un fatturato di 40 milioni e dalle altre cooperative del sistema.