Zecchino d'Oro,in gara bambino di Genova

(ANSA) - BOLOGNA, 1 SET - Sono 16 i piccoli protagonisti, provenienti da 11 regioni, che interpreteranno le 12 canzoni in gara al 61/o Zecchino d'Oro. Dal 10 novembre, per quattro sabati, il programma andrà in onda su Rai1 dall'Antoniano di Bologna e sarà seguito da uno speciale in prima serata il 7 dicembre condotto da Carlo Conti. Le selezioni nazionali hanno toccato da febbraio ad agosto oltre trenta piazze italiane. Tra i baby cantanti selezionati c'è anche Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova. Con i 16 solisti della 61/a edizione sale a 1.018 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d'Oro, dal 1959 ad oggi.