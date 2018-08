Vigili usano drone per cercare abusivi

Il commercio abusivo, a Diano Marina, ha un nemico in più: un drone con il quale gli agenti della polizia municipale nel fine settimana sono riusciti a sequestrare oltre 400 articoli contraffatti che i venditori abusivi non portano più sulla spiaggia, ma nascondono lungo torrenti e luoghi abbandonati. La maggior parte dei commercianti abusivi che arriva col treno da Genova imbocca vie secondarie e nasconde la merce nei canneti lungo il torrente o addirittura in gallerie dismesse. Sulla spiaggia mostra soltanto il "catalogo" in formato fotografico contenuto nello smartphone. Una volta concordato l'acquisto, il venditore abusivo dà un appuntamento con l'acquirente per formalizzare la compravendita. Il drone viene noleggiato dalla polizia municipale e guidato da un pilota nominato per l'occasione ausiliario di pg. I servizi vengono realizzati in sinergia con la Questura di Imperia.