Crollo ponte: Toti, probabile Regione parte civile

"Non lo escluderei affatto, la Regione Liguria vuole la verità e la vuole fino in fondo". Così il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Toti risponde a una domanda sulla possibilità che la Regione possa costituirsi parte civile nel processo sul crollo del ponte Morandi.

"Aspettiamo di conoscere come la Procura intenderà impostare questo processo, ma la Regione sarà presente per garantire che non saranno morti tanti cittadini per una cosa per la quale non si sa il come e il perché: questa volta i responsabili vanno puniti", aggiunge Toti. Sull'ipotesi di nazionalizzazione delle autostrade, il aggiunge che "il dibattito non deve essere fatto a gomitate o a testate sulla pelle di chi ha già pianto abbastanza: non credo che la nazionalizzazione sia la strada migliore, mi sembra una nostalgia da Prima Repubblica. Lo Stato deve controllare che chi gestisce i suoi beni lo faccia bene, non trasformarsi in un gestore dei suoi stessi beni perché quando lo ha fatto non abbiamo avuto buoni risultati". (ANSA).