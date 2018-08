Bus fuori strada a Bavari,ferito autista

Un autobus Amt della linea 584 è finito fuori strada stamane in via San Giorgio a Bavari sulle alture di Genova: a bordo del mezzo, che è finito in una fascia di un campo, c'era solo l'autista. L'uomo è stato soccorso dai militi della Croce Azzurra e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni però non sono gravi. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono state avviate dalla Polizia Locale. Non si esclude l'ipotesi di un malore. L'autista, come da prassi, è stato sottoposto ad esami tossicologici per accertare le sue condizioni psicofisiche.