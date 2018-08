Chiatta urta motopesca a Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Urto in mare stamani alle prime luci al largo della baia di San Fruttuoso, davanti al promontorio di Portofino: un rimorchiatore che stava trainando verso Genova uno yacht appena costruito ha urtato un peschereccio con 12 uomini di equipaggio. Con il segnale di sos lanciato via radio dal comandante del peschereccio alle 4.45 circa, si è attivata la macchina del soccorso della Capitaneria che ha inviato due motovedette della Guardia Costiera di Genova e Santa Margherita Ligure, con il supporto della motobarca dei Vigili del Fuoco partita da Genova. I mezzi di soccorso dopo aver escluso conseguenze gravi per le persone, le imbarcazioni coinvolte e l'ambiente, hanno scortato rispettivamente il convoglio rimorchiatore-yacht verso Genova e il motopesca verso il porto di Sestri Levante. Sulla dinamica dell'evento sono in corso accertamenti di competenza delle Autorità Marittime di Genova e Sestri Levante, porti di primo approdo delle unità coinvolte.