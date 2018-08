Anziano disperso a Campo Ligure

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Non hanno dato ancora alcun esito le ricerche di un anziano di 82 anni, disperso da ieri a Campo Ligure (Genova). L'uomo è uscito di casa ieri mattina per una passeggiata senza più fare ritorno. Sono stati i familiari a lanciare l'allarme. Immediate le ricerche, iniziate la notte scorsa e ancora in corso, ma dell'anziano ancora nessuna traccia.

A coordinare le ricerche i vigili del fuoco, impegnati insieme a polizia locale, carabinieri e volontari della protezione civile. In campo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno perlustrando fiumi e laghetti della zona.