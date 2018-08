Rubano bibite e postano film furto su Fb

Cinque ragazzini, due appena maggiorenni e tre minorenni, hanno rubato un fusto di birra e alcune bevande in due stand della pro Loco poi hanno postato il film del furto sui social network rendendo facile l'identificazione da parte dei carabinieri. I ragazzi sono stati tutti denunciati alla Procura di Savona ed alla Procura presso il Tribunale per i Minori di Genova per furto aggravato in concorso.