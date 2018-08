Elisoccorso: M5s, rilanciare convenzione su scala nazionale

"Questo efficiente modello di convenzione regionale non solo va salvaguardato e potenziato sul nostro territorio ligure, ma va rilanciato anche su scala nazionale". Lo chiedono con una nota i gruppi comunale e regionale del Movimento Cinque stelle riferendosi alla convenzione tra Regione e Vigili del Fuoco per l'elisoccorso.

Questo, si legge nella nota "è un modello di servizio di elisoccorso unico al mondo come equipaggio e professionalità, con costi economici per la comunità e con una risposta che negli anni ha dimostrato garantire salvaguardia e protezione alla cittadinanza ligure. Con grande rammarico abbiamo appreso la nota del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha messo improvvisamente in discussione la convenzione con la regione Liguria. Per questo, come M5s Liguria, depositeremo la richiesta di una convocazione di una Commissione straordinaria dove sentire, alla presenza degli assessori regionali competenti, l'amministrazione dei Vigili del Fuoco, i sindaci dei quattro comuni capoluogo di provincia, i quattro prefetti provinciali e tutti i soggetti coinvolti nell'elisoccorso".

"Toti - prosegue la nota - non si nasconda dietro un dito o i soliti slogan. Pretendiamo una risposta immediata e precisa, che vada nella giusta direzione della salvaguardia di questo prezioso servizio che deve rimanere pubblico a garanzia di un soccorso tecnico urgente che solo i Vigili del Fuoco sanno garantire, soprattutto in un territorio complesso come la Liguria".