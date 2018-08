Razziavano abitazioni, tre arresti

Razziavano appartamenti con la 'chiave bulgara', l'oggetto che apre le serrature delle porte blindate, ma sono stati scoperti dagli agenti della squadra mobile di Genova. Sono stati arrestati in tre. Sono tre georgiani di età compresa tra i 28 e i 41 anni: erano loro stessi a realizzare lo strumento per aprire le porte blindate. Dopo un furto, gli agenti hanno recuperato un modello di chiave bulgara che i ladri avevano abbandonato per timore di controlli. Il gruppo è stato individuato a seguito della intensificazione dei servizi sul territorio nel periodo estivo, con particolare attenzione alle auto guidate da pluripregiudicati georgiani, riuscendo così a individuare anche dove si nascondevano. Al momento dell'irruzione in uno degli appartamenti dove dimoravano, gli indagati hanno lanciato dalla finestra del terzo piano un borsone contenete pesante argenteria e un flessibile utilizzato per aprire le casseforti.

Sono cinque i colpi che la squadra mobile contesta ai tre georgiani arrestati con l'accusa di razziare appartamenti con la chiave bulgara. In particolare tre furti sono stati commessi a Genova in via Trebisonda, in via Casaregis e in via Sacchi, uno a Rapallo in via Mameli e uno a Chiavari in via Trieste. I tre rubavano tutto quelli che trovavano da soldi a gioielli, vasellame e oggetti d'argento. Secondo gli inquirenti i colpi potrebbero essere molti di più. Gli arresti sono scattati perché il gruppo era pronto a tornare in Georgia e a lasciare il posto a una nuova 'batteria' di ladri. Gli oggetti rubati venivano rivenduti al mercato nero o spediti all'estero.