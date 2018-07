Toti, nel 2020 mi ricandido presidente

"Siamo in grande anticipo, ma lo dico: nel 2020 mi ricandiderò a presidente della Liguria. Quando rilasceremo questa regione a chi ci seguirà, non sarà più quella che era prima di noi, grigia e triste, ma sarà esempio di competizione, merito e capacità di cambiare". Lo ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti alla convention Vivaio Liguria a Genova. "Mi ricandiderò a guidare la Liguria per altri cinque anni, è bene che tutti lo sappiano. Chi pensa di far tornare la Regione alla mediocrità melassosa, dove comanda solo un partito, si rassegni". In vista delle regionali 2020 il governatore ha annunciato che il movimento arancione si doterà di strutture di coordinamento provinciali 'leggere'. Intervenuta sul palco, la consigliere regionale lombarda Silvia Sardone ha candidato Toti a "nuovo vice presidente di Forza Italia al posto di Antonio Tajani".