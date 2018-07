Premio Loano, protagonista Elena Ledda

(ANSA) - SAVONA, 24 LUG - Sarà Elena Ledda, voce della Sardegna per eccellenza e fra le più belle voci popolari italiane, la protagonista domani della 14a edizione del Premio Nazionale Città di Loano (Savona), il principale festival italiano per la musica tradizionale, con la direzione artistica del giornalista e musicologo Jacopo Tomatis. Ledda si è aggiudicata il Premio Loano per il miglior Album dell'anno 2017, assegnato da una giuria di oltre sessanta giornalisti specializzati al suo "Lantiàs" (S'ard Music). Elena Ledda aveva già vinto il Premio Loano dieci anni fa con Rosa Resolza, firmato in coppia con il cantante Andrea Parodi, artista sardo-ligure scomparso nel 2006.

Il Premio Loano, in corso dal 23 fino al 27 luglio 2018, nell'edizione di quest'anno è dedicato alle riGenerazioni, per illustrare la vivacità delle musiche tradizionali italiane attraverso le generazioni e le contaminazioni con altre musiche.