'Vola' in moto dentro rio Fegino

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Un ragazzo, del quale non sono state fornite le generalità, ha tamponato con la sua moto un'auto in via Borzoli, all'altezza della Iplom, e è letteralmente 'volato' nel rio Fegino. Sul posto si sono recati la polizia locale, un'ambulanza inviata dal 118 e i Vigili del fuoco. Grazie al mezzo messo a disposizione dai pompieri, il medico del 118 ha stabilizzato il ragazzo che poi è stato recuperato con l'autoscala dei Vvf. Il giovane motociclista è stato trasferito all'ospedale San Martino in codice rosso.