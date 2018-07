Pusher per le feste, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 21 LUG - Era considerato il 'pusher di fiducia' per le feste del Savonese, capace di rifornire di vari tipi di droga e stupefacenti i ragazzi che si divertivano nelle feste private della zona di Millesimo (Savona). Ma era da tempo sorvegliato dalla polizia dopo che i vicini di casa avevano notato un via vai sospetto nella sua abitazione. Ieri l'uomo, 35 anni residente a Carcare (Savona), è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con alcuni grammi di coca e marijuana mentre era diretto verso Millesimo per 'rifornire' i partecipanti di una festa. Nel corso della perquisizione personale la polizia ha assistito a numerose le telefonate e i messaggi degli amici irritati per il 'ritardo' nella consegna. In casa dell'uomo gli agenti hanno trovato 12 grammi di coca, 42 di marijuana e 5 di hashish ma anche due palette segnaletiche e una targa degli agenti di custodia, trafugate dalla scuola penitenziaria di Cairo Montenotte quando l'uomo era ancora minorenne.