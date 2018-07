Prolungata ed estesa l'allerta gialla

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Protezione civile ed Arpal hanno prolungato ed esteso l'allerta gialla per temporali. Doveva durare fino alle 15 di oggi da Spotorno a Portofino e nell'entroterra delle province di Savona e Genova, invece è stata prolungata in questi territori fino alle 18 di oggi, ma è stata estesa, sempre fino alle 18 anche su tutto lo Spezzino.

Le precipitazioni tra Savona e Genova sono state localmente d'intensità molto forte, ma hanno portato a modesti innalzamenti del livello idrometrico, in particolare dei torrenti Orba e Stura nell'entroterra di Savona. La perturbazione ha anche interessato con temporali intensi Portofino, Sestri Levante, Levanto, e Bonassola - dove è anche grandinato - e Monterosso.

In un'ora a Urbe Vara Superiore (Savona) sono caduti 67 millimetri di pioggia, a Prai (Genova) con 65.8, Levanto San Gottardo (La Spezia) con 64.8. Al passo del Turchino in 5 minuti pioggia per 13 millimetri.

Anche domani e lunedì, secondo Arpal, il tempo sarà perturbato.