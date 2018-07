Rimossa rete da pesca 'fantasma'

Una rete da pesca 'fantasma', rimasta sul fondale marino chissà da quanti anni, è stata recuperata ieri dagli uomini della capitaneria di porto della Spezia tra l'isola Palmaria e lo scoglio del Tinetto nel parco regionale di Porto Venere. La presenza della rete, del tipo da posta, era stata segnalata nei giorni scorsi da un sub. Gli operatori subacquei della guardia costiera hanno svolto un lavoro certosino per rimuovere la rete senza intaccare l'habitat naturale in quel braccio di mare, con un fondale ricco di gorgonie rosse. Le reti fantasma sono un pericolo per la biodiversità marina e per la navigazione. Infatti, una volta abbandonate possono rimanere in acqua per molti anni. La rete è stata portata a terra per il successivo smaltimento.