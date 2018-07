Urina in supermarket, denunciato

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 LUG - E' stato denunciato per atti osceni e danneggiamento un uomo di 47 anni, polacco, sorpreso tra gli scaffali di un supermercato di Deiva Marina intento a urinare sulla merce esposta. L'uomo, incurante della presenza di molti altri clienti tra i quali anche minori, si è infatti calato i pantaloni attirando così l'attenzione anche del gestore dell'esercizio il quale ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari hanno denunciato l'uomo, già noto per episodi non dissimili, per atti osceni e danneggiamento. La merce esposta è stata infatti tutta buttata via.