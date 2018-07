Toti, per stadio importante passo avanti

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Giornata di incontri istituzionali per Massimo Ferrero che, lasciato il gabinetto del sindaco Bucci, ha raggiunto Regione Liguria dove si è intrattenuto per un'ora circa con il presidente Giovanni Toti. Sul tavolo anche in questo incontro, definito 'di cortesia' da entrambe le parti, il futuro del Ferraris. "Parliamo di un valore pubblico che è stato stimato - ha dichiarato Toti- e per il quale servono investimenti. Per questo si troverà un percorso per cui le due squadre possano fare investimenti che servano a riqualificare l'impianto senza che il demanio pubblico subisca un depauperamento. Cercheremo di trovare tutte le strade amministrative affinché si facciano investimenti non a carico del pubblico ma che permettano alle squadre di sentirsi e ai tifosi di ritrovarsi in uno stadio confortevole. Tempi - ha concluso Toti -? Definiremo la strada entro l'anno, poi si passerà all'esecuzione. Non abbiamo da perdere tempo ma nemmeno fretta di sbagliare strada. Si è già fatto uno straordinario passo avanti".