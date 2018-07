Incendio distrugge auto a Vallecrosia

(ANSA) - VALLECROSIA (IMPERIA), 18 LUG - Un rogo ha distrutto tre auto, verso le 3.30, in un parcheggio di via San Vincenzo, a Vallecrosia. Ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco le cause dell'incendio. Le fiamme sono partite dal vano motore di un pick-up Nissan Navara appartenente a un artigiano edile di 40 anni e si sono presto propagate a una Fiat Seicento e a una Peugeot parcheggiate a fianco. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5 prima di terminare le operazioni di spegnimento e bonifica. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri.