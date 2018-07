Sequestrata collezione di auto d'epoca

Una collezione di auto d'epoca e di lusso è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. I sequestri sono avvenuti a Genova, Maranello (Modena), Montecarlo e in località della Costa Azzurra e della Gran Bretagna. Secondo la Gdf, la collezione di auto era di "un evasore apparentemente nullatenente che collaborava con otto prestanome", formando "un gruppo criminale transnazionale. Nell'operazione, denominata 'Rien ne va plus', sono state sequestrate Ferrari, Porsche e Lamborghini che stavano per essere messe all'asta in fiere internazionali.

Le auto sequestrate sono 20 Sono tutte riconducibili a un imprenditore genovese che commercia auto di lusso e auto storiche. Una stima è in corso per accertare il valore delle auto. Otto erano destinate ad aste a Montecarlo e nel Regno Unito che si tengono in estate. Tra queste una Lamborghini Murcielago, la numero 26 delle 185 prodotte. L'uomo ha oltre un milione di euro di debiti con il fisco e per questo si era spogliato dei beni a lui intestati, attribuendoli ai parenti della compagna - tutti sprovvisti di reddito - e a altri soggetti compiacenti, tra i quali due italiani - un torinese che opera in una casa d'aste a Genova e un lodigiano - residenti a Montecarlo, che avevano reimmatricolato le auto nel Principato di Monaco. L'operazione è nata proprio da una verifica fiscale sull'imprenditore che ha portato alla luce i documenti che attestavano il fittizio passaggio di proprietà dei beni, tanto da segnalare alla procura di Genova l'esistenza di un gruppo criminale transnazionale, finalizzato alla sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte. L'inchiesta della Gdf è stata coordinata dal sostituto procuratore Giancarlo Vona.