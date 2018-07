Furgone in fiamme sulla A7, code

Traffico bloccato e due km di coda sulla autostrada A7 Genova Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord a causa di un mezzo andato a fuoco. A incendiarsi un furgone all'altezza del chilometro 119. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto sono presenti i soccorsi, vigili del fuoco e il personale di autostrade per l'Italia.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.