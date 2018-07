Anziano in bici travolto da camion

Un uomo di 73 anni è morto questa mattina in un incidente a Murialdo (Savona), nell'alta Valbormida. La vittima è Carlo Ivaldo, abitava a Finale Ligure.

L'uomo era in sella alla sua bicicletta ed è stato travolto da un mezzo pesante: inutile l'intervento dei soccorritori.

L'anziano è finito sotto le ruote del camion rimanendo schiacciato. Non è chiaro, al momento, se il mezzo pesante abbia urtato il ciclista facendo finire sotto le ruote o se l'uomo sia caduto, magari per un malore, e il camion non sia riuscito a evitarlo. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto nella frazione Ponte, sulla strada Provinciale 51,. La vittima era un ex dipendente della Piaggio. Secondo alcuni testimoni, l'anziano prima dell'incidente avrebbe incominciato a zig zagare, tanto che l'autista del camion prima ha suonato il clacson, poi lo ha sorpasso, ma il rimorchio avrebbe agganciato il ciclista facendolo finire sotto le ruote.