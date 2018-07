Coltiva marijuana in terrazza, arrestato

Un orto urbano, tra i palazzi del centro storico genovese, su un terrazzo all'ultimo piano di un palazzo. Nei vasi però non c'erano verdure di stagione ma 48 piante di marijuana di varia grandezza. A scoprire la piantagione sono stati gli uomini della guardia di finanza che hanno arrestato un genovese di 37 anni. L'uomo si è difeso dicendo che voleva sperimentare la coltivazione della canapa legale. Le fiamme gialle però non gli hanno creduto visto che in casa erano nascoste anche alcune dosi di erba.