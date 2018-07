Regione: M5S, per autonomia no personalismi Toti

"Il percorso verso una maggiore autonomia della Regione Liguria dallo Stato non deve andare avanti con i personalismi del governatore Giovanni Toti, ma con una trattativa partecipata e aperta a tutte le forze politiche". Lo chiede il consigliere regionale dell'M5S Fabio Tosi oggi pomeriggio attraverso una nota stampa.

"Non passa giorno senza che Toti esca con dichiarazioni ballerine sull'autonomia ligure, che tratta come fosse una mera partita personale. - denuncia - Ricordiamo al presidente della Regione la risoluzione firmata lo scorso gennaio in cui si era impegnato ad aprire alla presenza di tutte le forze politiche del Consiglio regionale il tavolo della trattativa per l'autonomia".(ANSA).