A Diano Marina divieto fumo in spiaggia

(ANSA) - DIANO MARINA (IMPERIA), 13 LUG - Tempi duri per i fumatori che amano godersi una sigaretta in riva al mare. A vietarlo a Diano marina, località balneare della provincia di Imperia, è un'ordinanza del sindaco Giacomo Chiappori (Lega) che ha stilato l'elenco delle attività interdette in spiaggia per i mesi di luglio e agosto. Sulle spiagge locali non si potrà fumare perchè pur essendo all'aria aperta, data l'alta concentrazione di persone in spazi piccoli. Si vuole salvaguardare la salute pubblica in particolare quella dei bambini. Ma la sigaretta non è l'unico piacere balneare ad essere off limits. Sotto la scure cade anche la mega pietanza stile insalatona di riso. Va bene panino o merende, ma niente piatti perchè non si potranno consumare "in massa, in maniera sistematica" pietanze e pic nic al sacco.