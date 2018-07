Nubifragio nel Golfo Tigullio

Allagamenti e disagi nel Golfo del Tigullio per un violento nubifragio che si è abbattuto stamani nell'area del levante genovese. La più colpita, hanno riferito i vigili del fuoco, è stata Lavagna, dove è esondato il torrente Barassi provocando allagamenti di scantinati. Disagi e piccoli danni, ma in misura minore, anche nella vicina Chiavari, a Rapallo e a Santa Margherita. A Lavagna i pompieri sono intervenuti anche per piccoli incendi a seguito di corto circuiti provocati dai fulmini.