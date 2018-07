Migranti per piano caldo: Giunta Genova, solo rifugiati

Sbarca in consiglio comunale lo scontro tra Lega e giunta Bucci sul piano anti-caldo e la delibera che prevede l'inserimento nel progetto di volontariato di alcuni richiedenti asilo per l'assistenza di anziani. Lorella Fontana, capogruppo del Carroccio, ha presentato un'interrogazione a risposta immediata all'assessore al Sociale Francesca Fassio chiedendo chiarimenti sul progetto Estate sicura 2018. "Tra richiedenti asilo e rifugiati la differenza è notevole - afferma Fontana - non si possono coinvolgere soggetti dei quali ignoriamo identità e fedina penale". Fontana inoltre rivela che gli assessori "leghisti" interni alla giunta, in particolare quello alla Sicurezza Stefano Garassino, si erano opposti a questo aspetto della delibera. L'assessore Fassio ha precisato che nella stessa delibera si parla di due fasi, una di inserimento di circa 20 migranti, l'altra di accordo operativo in convenzione con le associazioni.

"In questa seconda fase - assicura l'esponente della giunta Bucci - mi sarei premurata a far sì che fossero assegnati al progetto solo i migranti che avessero già ottenuto lo status di rifugiato, in grado di parlare italiano, e dopo aver superato controlli specifici". La delibera è stata messa a punto, oltre che dall'assessore al Sociale, dallo stesso sindaco e dall'assessore Matteo Campora. "Ogni rifugiato - continua Fassio - sarà accompagnato da un operatore italiano".

Non del tutto soddisfatta della risposta la capogruppo della Lega: "Io mi sono attenuta al testo della delibera, che non può che vedermi contrariata". (ANSA).