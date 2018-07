Genova, S.Martino investirà 95 mnl euro

Riorganizzazione degli spazi del pronto soccorso (35 milioni), riqualificazione della clinica psichiatrica con la realizzazione di uno spazio all'aperto recintato a disposizione dei pazienti (6 mln), ripensamento dei servizi funerari (3 mln), riorganizzazione del monoblocco in base all'intensità di cura (15 mln) con la realizzazione di un parcheggio dedicato (4,5 mln), ristrutturazione del dipartimento universitario di Medicina interna e specialità mediche in cui si dovrebbero concentrare le attività per i pazienti ambulatoriali (30 mln). Sono questi numeri e cifre del piano di sviluppo logistico e urbanistico che, entro il 2024, anno del primo centenario, potrebbe cambiare volto al Policlinico San Martino e all'area circostante e i punti qualificanti del progetto 'Orizzonte San Martino' presentato oggi in Regione dal direttore generale Giovanni Ucci.