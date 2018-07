Raduno Genoa,tante novità per Ballardini

Un Genoa tutto nuovo quello che oggi inizia la nuova stagione tra visite mediche e test. Molti i giocatori che non vestiranno più la maglia del club più antico d'Italia tra cessioni e mancati rinnovi, con la conferma del tecnico Davide Ballardini che alla terza esperienza in rossoblù si è guadagnato per la prima volta il rinnovo del contratto dopo la rimonta culminata nella salvezza anticipata dell'ultimo campionato. Tra gli addii eccellenti quelli di Mattia Perin e Armando Izzo ma anche Miguel Veloso e Andrea Bertolacci con quest'ultimo che rimane comunque nella lista dei desideri della società. Hanno salutato per fine contratto Taarabt, Rosi, Rigoni, Cofie, Zima, Gentiletti e Rossi e sono stati ceduti Landre e Migliore. Gli uomini di Preziosi però hanno lavorato molto e a fronte di tanti addii ecco tanti volti nuovi: Marchetti, Sandro, Lakicevic, Piatek, Radu e le ultime due operazioni Mazzitelli e Romulo. In più c'è il ritorno di Criscito, che sarà il capitano. Da lunedì in ritiro a Neustift (Austria).