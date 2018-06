Lanteri, Scajola ha preso i voti del Pd

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - "E' andata come è andata, mi auguravo meglio, ma con il ballottaggio è cambiato completamente lo scenario e siamo rimasti soli contro tutti perché Claudio Scajola, con il fatto che si è definito 'civico' e quindi fuori dal sistema e dai partiti, ha finito per prendere i voti in particolar modo del Partito Democratico". Lo ha detto Luca Lanteri, il candidato sindaco del centrodestra "modello Toti", sconfitto al ballottaggio da Claudio Scajola, eletto nuovo sindaco di Imperia con 8.136 voti (52,05%) contro ai 7494 voti (47,95%) di Lanteri. "E' legittimo che ognuno voti chi vuole, ci mancherebbe, ma forse il Pd non ha ben valutato che Scajola rappresenta la politica degli ultimi cinquant'anni a Imperia", ha aggiunto Lanteri, "Che si sappia, quindi, che a Imperia questa rinascita di Scajola è stata sancita nel ballottaggio dall'appoggio del Pd o per lo meno da quello di vari esponenti del Pd". "Mi aspettavo più consenso sui partiti del centro-destra, ma questo non c'è stato", ha concluso.