Ballottaggi, Cavarra, sconfitta dolorosa

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 GIU - "Nel momento in cui concludo il mio mandato di sindaco di Sarzana, sento il dovere e il desiderio di ringraziare i sarzanesi e tutti coloro che, insieme a me, hanno condiviso cinque anni difficili, ma densi di soddisfazioni, che conserverò certamente tra i periodi più belli della mia esperienza politica ed umana". Alessio Cavarra, sindaco uscente di centrosinistra a Sarzana sconfitto al ballottaggio dal centrodestra di Cristina Ponzanelli per 56,47% a 43,53%, consegna alcune righe di commento sulla sconfitta alla sua pagina social. "Nonostante il lavoro di questi anni, in cui non ho lesinato il massimo impegno, dedicando ogni minuto della mia vita alla città che ho orgogliosamente rappresentato, ieri si è consumata una schiacciante e dolorosa sconfitta - scrive Cavarra -. Ne prendo atto con il rammarico di avere scontato un trend politico nazionale sfavorevole al centrosinistra, ma anche con la consapevolezza delle ragioni locali che hanno contribuito a questo deludente risultato".