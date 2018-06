Sequestrato coltello-card, piace giovani

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - Un saldatore di 34 anni residente nell'entroterra di Genova è stato denunciato per possesso di armi perché aveva nel portafoglio un coltello-card con lama di 8 centimetri. Simile a una carta di credito, in Italia è considerata un'arma. L'uomo, fermato per un controllo, ai militari ha detto di averlo acquistato on line a pochi euro. "Lo tenevo in tasca per difesa... di questi tempi", ha detto.

Il coltello card è un'arma scomponibile che ha avuto il suo boom tra le baby gang dei sobborghi di Londra e di altre capitali europee. Ora è arrivato in Italia. Chiamato anche "card Sharp", letteralmente 'carta tagliente', è un oggetto di design concepito da un'azienda britannica: una volta ricomposto dall'esterno appare una carta di credito. Si può acquistare a 15 euro. A detta dei carabinieri della compagnia di Arenzano il coltello card compare sempre più spesso nei portafogli o zainetti dei ragazzi genovesi. "Alcuni lo acquistano solo per darsi un tono da "duri", altri per avere un'arma".