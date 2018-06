Le analisi di Goletta Verde sul mare in Liguria

Ventitre punti di mare controllati, soprattutto alle foci dei torrenti, per scoprire che in tema di depurazione delle acque in Liguria c'è ancora da fare. In 14 punti il mare è risultato fortemente inquinato. Questo l'elenco dei punti di mare controllati e il risultato delle analisi provincia per provincia da Ponenete a Levante.

Provincia di Imperia.

Ventimiglia: foce fiume Roja, fortemente inquinato.

Ventimiglia: foce torrente Nervia, fortemente inquinato.

Ospedaletti: foce rio Crosio, fortemente inquinato.

Sanremo centro: spiaggia davanti torrente san Romolo, entro i limiti.

Taggia: Arma di Taggia: foce del torrente Argentina, fortemente inquinato.

Diano Marina: Borgo paradiso, spiaggia in via delle Magnolie, fortemente inquinato.

Provincia di Savona.

Albenga: foce fiume Centa, entro i limiti.

Ceriale: sbocco canale lungomare Diaz, fortemente inquinato.

Pietra Ligure, foce torrente Maremola, fortemente inquinato.

Finale Ligure: foce fiume Pora, entro i limiti.

Quiliano: foce torrente Quiliano, entro i limiti.

Provincia di Genova.

Genova Nervi: foce torrente Nervi, fortemente inquinato.

Bogliasco: spiaggia fronte rio Poggio, entro i limiti.

Recco: foce del torrente Recco, fortemente inquinato.

Chiavari - Lavagna: sbocco canale alle foce del torrente Entella, fortemente inquinato.

Provincia di La Spezia.

Deiva Marina Framura: foce rio Castagnola, inquinato.

Lerici: foce canale alla spiaggia Venere Azzurra, fortemente inquinato.

Sarzana Marinella: spiaggia davanti al canale, entro i limiti.

Ameglia Fiumaretta: spiaggia fronte canale, entro i limiti.

Monterosso al Mare: sbocco canale piazz aGaribaldi, fortemente inquinato.

Vernazza Corniglia: foce rio Corniglia, entro i limiti.

Riomaggiore Manarola: presso scarico sotto al Belvedere, fortemente inquinato. (ANSA).