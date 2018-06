Finte sordomute elemosinano, denunciate

Due ragazze si sono finte sordomute e mostrando il cartello di una associazione che aiuta i disabili hanno chiesto donazioni ai passanti e agli automobilisti fermi ai semafori. Sono state scoperte e denunciate dalla polizia. Il fatto è avvenuto in corso Gastaldi, ad Albaro. Gli agenti delle volanti sospettando che le due ragazze, 19 e 20 anni, romene, non fossero sordomute, le hanno avvicinate con l'auto di servizio e poi hanno suonato il clacson: le giovani, colte di sorpresa, si sono spaventate e hanno gridato. Così sono state smascherate. Gli agenti poco prima avevano cercato di parlare con loro per farsi spiegare se erano autorizzate alla raccolta fondi per conto dell'associazione nominata sul cartello che mostravano, associazione effettivamente esistente. Ma le due ragazze avevano finto di non capire e di non poter parlare. Per questo gli agenti sono tornati sorprendendole. Le due sono state denunciate per truffa in concorso e false attestazioni a pubblico ufficiale.