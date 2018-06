Caldo e sole attirano turisti in Liguria

Il sabato di sole e caldo fa arrivare i turisti in Liguria e fa aumentare il traffico automobilistico con qualche rallentamento sull'autostrada A26 che da Alessandria scende verso il bivio della A10 e traffico intenso sulla A7 da Milano a Genova e verso la A12 in direzione di Sestri Levante e La Spezia. Su questo tratto dopo le 10 c'è stato un incidente che ha coinvolto un motociclista caduto sull'asfalto sul viadotto prima dell'area di Servizio Sant'Ilario a Nervi: il centauro è stato soccorso in codice giallo dai medici del 118. Un tamponamento sulla A10 senza gravi conseguenze per gli automobilisti ha creato rallentamenti sulla A10. L'avvisaglia del primo esodo c'era stata già ieri con code e traffico intenso sull'intero nodo autostrada di Genova in direzione delle due riviere.