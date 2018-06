Sconti Tari per chi 'ricicla' il cibo

Anche una app per smartphone, una infoline e un contatto whatsapp sempre attivo per promuovere il progetto Ricibo, la rete cittadina che coinvolge 150 tra enti e associazioni, e 1500 volontari, per recuperare e ridistribuire le eccedenze alimentari per fini solidali all'interno del territorio comunale. Circa 2000 le persone che ne beneficiano.

Ogni anno Ricibo - sostenuto da Compagnia San Paolo e Fondazione Carige - recupera circa 180 tonnellate di alimenti per 300 mila euro di valore e 25 mila euro di costo di rifiuti risparmiati.

Nella rete ci sono soggetti pubblici e privati, tra cui circa 50 mense sociali, 5 empori solidali, 105 enti di distribuzione pacchi, piccoli negozi e marchi della grande distribuzione come Coop. Forniscono il cibo in eccedenza anche i traghetti Tirrenia, la mensa di Ansaldo e il mercato ortofrutticolo di Genova. Genova è la seconda città, dopo Milano, ad aver introdotto, nel gennaio scorso, la riduzione della tassa sui rifiuti per chi dona. Si può risparmiare fino al 30%.