Piromane seriale, 3 anni e 4 mesi

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - E' stato condannato a tre anni e quattro mesi, dal giudice per l'udienza preliminare Massimo Cusatti con rito abbreviato, Enrico Sorzio, ritenuto il piromane seriale autore di almeno nove incendi nel quartiere Foce di Genova. La pena potrà essere scontata agli arresti domiciliari e al termine dovrà essere ricoverato in una casa di cura visto che gli è stato riconosciuto un vizio parziale di mente.

Sorzio, difeso dall'avvocato Patrizia Franco, era stato arrestato mentre cercava di dare fuoco a un cassonetto in via Cecchi. Aveva confessato di essere stato l'autore di altri roghi: da piazzale Kennedy a via Granello.