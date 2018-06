Ballottaggi: Imperia e Sarzana al voto

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Domenica di ballottaggi per le comunali. In Liguria si vota a Imperia e Sarzana. Nella città del Ponente l'ex ministro Claudio Scajola, già due volte sindaco, sfida Luca Lanteri, suo ex delfino, esponente del Modello Toti, quello che unisce tutto il centrodestra, area popolare e i fittiani. L'ex ministro parte in vantaggio: al primo turno ha ottenuto il 35,28% rispetto al suo rivale, che si è fermato al 28,67%, un divario che significa una differenza di quasi 1500 voti. A Levante, a Sarzana, storica roccaforte rossa, la sfida è tra il sindaco uscente Alessio Cavarra (Pd) e la candidata del centrodestra, Cristina Ponzanelli. La sfidante, sostenuta dalla 'coalizione Toti' è in vantaggio al primo turno per 200 preferenze, ha ottenuto il 33,5% contro il 31,7% di Cavarra.