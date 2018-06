Titolare lavanderia sviene e si ustiona

Una sessantenne di Ventimiglia (Imperia), è rimasta gravemente ustionata intorno alle 11 dopo aver inalato percloroetilene nella lavanderia Natpress di sua proprietà in corso Genova. Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe perso i sensi a causa della sostanza, pericolosa se inalata, utilizzata nelle lavanderie a secco come solvente per lo sgrassaggio dei metalli. Secondo la prima ricostruzione, la donna è caduta a terra ed è venuta in contatto con la sostanza tossica che l'ha ustionata. Soccorsa dai vigili del fuoco e dai carabinieri, la sessantenne é stata affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 che l'hanno trasferita dapprima nel vicino ospedale di Bordighera e, in un secondo momento, in quello di Sanremo in codice rosso di massima gravità. La donna, che ha riportato ustioni di primo e secondo grado a glutei e gambe, con ogni probabilità verrà trasferita al centro grandi ustionati di Genova. A ricostruire l'infortunio sul lavoro saranno i tecnici dell'Asl 1 imperiese.