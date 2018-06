Scontro Italia-Francia: Toti, gergo Macron non è da Eliseo

"Macron reagisce in modo un po' scomposto, non sono parole da presidente della Repubblica francese, parlare di lebbra e populisti in tutto franchezza non è linguaggio da Eliseo, che dovrebbe esprimere ben altra cultura democratica". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) a 'Stasera Italia' su Rete 4 commenta le parole del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron secondo cui "i populisti si diffondono in Europa come la lebbra".

"Finché l'Italia si è fatta carico dei migranti sulle proprie spalle e sui propri conti pubblici, tutti quanti ci hanno fatto delle grandi carezze, facendosi beatamente i fatti loro e chiudendo i confini a Bardonecchia, a Ventimiglia e al Brennero, - sottolinea Toti - quando qualcuno ha detto 'ora i migranti un po' per uno', di colpo siamo diventati sporchi, brutti e cattivi".(ANSA).