Carige: approvata cessione 50 mln di Utp

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Banca Carige procede nella riduzione del portafoglio di crediti Utp, le inadempienze probabili: il Cda "ha approvato due operazioni di cessione di crediti per un controvalore di circa 50 milioni con un beneficio previsto a conto economico al 30 giugno 2018 pari a circa 5 milioni di euro" informa la banca. Si tratta dell'avvio della cessione di una parte del pacchetto di Utp da 500 milioni che la banca prevede di cedere entro l'anno, probabilmente già in settembre.L'ad Paolo Fiorentino aveva già annunciato che la banca era pronta a chiudere entro giugno, avendo già quattro offerte, per i primi 100 milioni. "Con riguardo al previsto deconsolidamento di un portafoglio sofferenze fino a 1 miliardo, sono in avanzato stato di esecuzione le attività finalizzate alla cartolarizzazione assistita da garanzia statale (Gacs)" informa inoltre la banca dopo aver ricordato che nel corso della riunione del cda è stato fornito un aggiornamento "in merito ai progressi raggiunti nel progetto di derisking della banca".