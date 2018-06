Spogliarelliste in nero e senza permesso

Spogliarelliste russe in nero e senza permesso di soggiorno, un impianto di videosorveglianza per controllare i dipendenti e una serie di violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Arenzano che sabato notte hanno chiuso il night club "L'incontro" di Prà. I militari hanno denunciato il titolare, un uomo di 53 anni. I carabinieri, insieme ai dipendenti dell'ispettorato del lavoro, hanno fatto scattare il blitz sabato notte: dentro il night c'erano dieci ragazze russe, tutte di età compresa tra i 20 e i 25 anni e senza permesso di soggiorno, e una dozzina di clienti. Per l'uomo è scattata la denuncia per tutte le irregolarità ed è stata elevata multa da 43 mila euro.