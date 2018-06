Signorini, Genova spazio home port Costa

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è pronta a trovare posto per riaccogliere Costa crociere, che per ora ha riportato alcune navi, ma vorrebbe uno spazio nel porto di Genova. "A fronte di una proposta commerciale e imprenditoriale di grande interesse, con il presidente della Regione e con il sindaco possiamo individuare soluzioni" dice il presidente dell'Autorità Paolo Signorini. Dove potrebbe insediarsi Costa? "Attualmente abbiamo Stazioni marittime che gestisce il polo passeggeri e non abbiamo altre aree pronte a questa attività - dice Signorini - però il porto di Genova è più grande di quanto si immagini e quindi si può trovare una soluzione. Se parliamo di home port è chiaro che la città avrebbe una grande ricaduta e davanti a ciò uno può fare anche sforzi di immaginazione". Il capoluogo ligure è già home port di Msc crociere. "Molti vedono il mercato come escludente - se entri tu non c'è spazio per me - io credo invece che questo non sia vero per Genova, anche se non all'infinito".