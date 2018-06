Incidente in A6, muoiono 4 cavalli

Quattro cavalli da competizione su sei trasportati da un camion sono morti stamane per il ribaltamento dei veicolo in un incidente avvenuto sull'autostrada A6 che collega Savona a Torino. Ferito in modo lieve il conducente del mezzo, un trentenne trasferito in codice giallo all'ospedale di Savona. L'incidente è avvenuto alle 6.30 nel tratto dell'autostrada che collega l'A6 all'A10 in prossimità di Savona. Il camion proveniva da Torino e era diretto a Sanremo per una gara internazionale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale della Sottosezione di Mondovì che sta accertando le cause dell'incidente. Il camion è uscito di strada e si è ribaltato appoggiandosi al guardrail. Per soccorrere i cavalli sono intervenuti i veterinari della Asl che dopo avere appurato la morte di 4 animali hanno avviato le cure agli altri due rimasti feriti.

I cavalli provenivano dal centro ippico Equisport La Porcellana di Orbassano (Torino) ed erano diretti in Liguria per prendere parte agli internazionali di Sanremo in programma questa settimana. Si tratta di una gara di salto a ostacoli. I due animali ancora vivi sono stati trasferiti in un centro veterinario di Torino. Uno perchè ferito, l'altro per accertamenti, pare non aver subito lesioni importanti. Gli agenti della stradale di Mondovì ipotizzano, come capita sempre nei sinistri in cui sono coinvolti animali vivi, che le lesioni più gravi siano state provocate non dal ribaltamento del camion ma dallo scalciare dei cavalli stessi dopo l'incidente. I responsabili del centro ippico di Orbassano dopo essersi rassicurati sulle condizioni del conducente del mezzo (che non ha riportato ferite gravi), sono accorsi sul luogo del ribaltamento per assistere i due animali scampati all'incidente. Un responsabile di Equisport ha detto: "Non riesco a parlare, sono distrutto per quanto accaduto". L'associazione Equisport La Porcellana di Orbassano è un centro ippico con maneggio situato alle porte del grande parco di Stupinigi, svolge attività agonistica con cavalli e pony da salto ostacoli a livello nazionale ed internazionale e organizza escursioni a cavallo e lezioni di equitazione con istruttori federali.