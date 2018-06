Dal 22 giugno volo Genova-Bucarest

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Debutterà il 22 giugno il collegamento diretto Genova-Bucarest operato da Ernest airlines, compagnia italiana con sede a Milano che ha iniziato a operare da un anno puntando sui collegamenti con i paesi dell'Est: Albania, Ucraina e Romania. Saranno due voli a settimana, lunedì e venerdì, pensati per la comunità romena che in Liguria è numerosa. Per l'aeroporto di Genova è un tassello in più nell'offerta. "Siamo passati da 26 a oltre 40 destinazioni e a fine anno contiamo di arrivare a 1,5 milioni di passeggeri" dice il presidente Paolo Odone. "Con l'apertura della Genova-Bucarest sono 4 le nuove rotte di Ernest airlines dall'Italia alla Romania - spiega Chady El Tannir, presidente della compagnia -. Come core business offriamo voli diretti dall'Italia verso paesi terzi per il "passeggero etnico", cioè lo straniero che abita in Italia e ha bisogno di un volo diretto per tornare a casa. Inoltre i turisti rumeni potranno visitare la Liguria e imbarcarsi per una crociera o su un traghetto per le isole".