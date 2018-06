Tir contro muraglione su A26, code

Pomeriggio di code e disagi sulla corsia diretta a Masone della A26 Genova-Gravellona Toce a causa di un incidente di cui è stato vittima un camionista rumeno alla guida di un camion portacontainer finito per cause ancora non accertate contro un muraglione. Il conducente è stato trasportato in codice giallo in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione. I disagi sono stati provocati dall'autoarticolato rimasto bloccato al centro della carreggiata e dal gasolio fuoriusciti dal serbatoio. Il traffico sulla carreggiata è stato interdetto per circa un'ora con lunghe code che si solo create dal casello di Genova Prà in direzione di Alessandria. Pesanti disagi anche per la viabilità del ponente di Genova si cui si è riversato parte del traffico. La perdita di gasolio è stata poi bloccata dai vigili del fuoco grazie ad uno speciale turafalle. Le indagini sull'incidente sono state avviate dalla polizia stradale di Sampierdarena e di Ovada (Alessandria).